T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ANKARA'DA TRAFİĞE 1 MAYIS DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A)

27 Nisan 2011 19:43

-ANKARA'DA TRAFİĞE 1 MAYIS DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.  Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Pazar günü yapılacak kutlamalar nedeniyle 13.00–17.00 saatleri arasında ''1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'' adı altında yürüyüş ve açık hava toplantısı yapılmasına izin verildiği kaydedildi.  Açıklamada, kutlamalar kapsamında saat 10.00'dan tren garı önünde toplanacak grupların, saat 12.00'de buradan hareket edecekleri belirtilerek, grupların Talat Paşa ve Atatürk bulvarlarını takip ederek Sıhhiye Meydanı'na kadar yürüyecekleri ifade edildi.  Açıklamaya göre 1 Mayısta saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:  ''Talat Paşa Bulvarı, Ulaştırma Kavşağı ile Hasırcılar Kavşağı arası, Cumhuriyet Caddesi Baruthane Kavşağı, Gar Kavşağı arası, Kazım Karabekir Caddesi, Ulaştırma Kavşağı ile Kazım Karabekir Kavşağı arası kortejin hareketine göre, Atatürk Bulvarı, Osmanlı Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arası, Mithat Paşa Caddesi, Necatibey Caddesi''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24