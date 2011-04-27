-ANKARA'DA TRAFİĞE 1 MAYIS DÜZENLEMESİ ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Pazar günü yapılacak kutlamalar nedeniyle 13.00–17.00 saatleri arasında ''1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'' adı altında yürüyüş ve açık hava toplantısı yapılmasına izin verildiği kaydedildi. Açıklamada, kutlamalar kapsamında saat 10.00'dan tren garı önünde toplanacak grupların, saat 12.00'de buradan hareket edecekleri belirtilerek, grupların Talat Paşa ve Atatürk bulvarlarını takip ederek Sıhhiye Meydanı'na kadar yürüyecekleri ifade edildi. Açıklamaya göre 1 Mayısta saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle: ''Talat Paşa Bulvarı, Ulaştırma Kavşağı ile Hasırcılar Kavşağı arası, Cumhuriyet Caddesi Baruthane Kavşağı, Gar Kavşağı arası, Kazım Karabekir Caddesi, Ulaştırma Kavşağı ile Kazım Karabekir Kavşağı arası kortejin hareketine göre, Atatürk Bulvarı, Osmanlı Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arası, Mithat Paşa Caddesi, Necatibey Caddesi''