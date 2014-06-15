Ankara'da toplu ulaşıma zam!

İstanbul’un ardından Ankara’da da ulaşıma zam yapıldı. Bugünden itibaren uygulanacak yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray’da 1,75 TL olan tam biniş 2 TL’ye, 1,30 olan indirimli biniş ise 1,50 TL’ye çıkarıldı. Bu ulaşım araçlarındaki transfer (aktarım) ücretlerinin de 0,59 kuruştan 0,67 kuruşa çıkartılmasına karar verildi.

UKOME tarafından belirlenen yeni tarifelere göre özel halk otobüslerine tam biniş ücreti 2,10 TL’den, 2,40 TL’ye, indirimli biniş ücreti 1,30 TL’den 1,50 TL’ye çıkartıldı. Kısa mesafe minibüs seferleri ücreti 2,10 TL’den 2,40 TL’ye, uzun mesafe minibüs seferleri ücreti 2,40 TL’den 2,75 TL’ye yükseltildi.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da minibüs taşıma ücretlerine en son 1 Eylül 2011'de zam yapıldığını ve 2 lira 10 kuruş olarak uygulandığını hatırlattı.

Yeni tarifenin uygulanma tarihinin 15 Haziran Pazar günü olduğunu ancak tatil gününde az sayıda araç çalışacağı için yeni tarifenin 16 Haziran Pazartesi günü uygulanacağını kaydetti.

Gani, akaryakıt, elektrik, doğal gaz ve yedek parçalarda çeşitli oranlarda zam yapılmasına karşın 33 aydır başkentte toplu taşımada herhangi bir artış yapılmadığına dikkati çekti.