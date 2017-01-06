T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara’da toplu taşımaya zam

Ücretsiz olan teleferik de artık paralı hale geldi

06 Ocak 2017 20:44

Ankara'da otobüs, metro ve minibüs biniş ücretlerine zam geldi. Ücretsiz olan teleferik de artık paralı hale geldi.

Evrensel’in haberine göre, Ankara’da toplu taşıma ücretlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nca belirlenen yeni toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak. Yeni tarifeye göre; tam ve aktarma ücretleri yüzde 6,3 oranında artarken, öğretmen ve öğrenci biletlerinin ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da tam biniş 2,50 TL olarak yeniden belirlenirken, transfer (aktarım) ücretleri de 1 TL olarak belirlendi. 1,75 TL olan öğrenci ve öğretmen indirimli bilet fiyatları aynı kaldı. UKOME tarafından belirlenen yeni tarifelere göre; özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücreti 2,75 TL’ye çıkarılırken, indirimli biniş ücreti de yine 1,75 TL olarak uygulanacak.

Minibüse 25 kuruş zam

Kısa mesafe yolculukları için ödenen minibüs ücreti 2,75 TL’ye, uzun mesafe için ise 3,15 TL’ye yükseltildi. Transfer uygulaması hakkı bulunmayan bir binişlik 4 TL’lik kullan at bilette herhangi bir değişiklik olmazken, Esenboğa Havalimanı- Ankara arasında hizmet veren BELKO AİR’ler de 11 TL oldu.

Teleferik hattı ücretli oldu

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toplu taşıma amaçlı 2014 yılından itibaren ücretsiz olarak hizmet veren Yenimahalle-Şentepe Teleferik hattında, 1 TL karşılığında ücretli olarak yolcu taşınacağını bildirdiler. Teleferik hattının ücretli hale getirilmesinde en önemli etkenin, Teleferik ulaşımının bazı kişiler tarafından amacının dışında kullanılmaya başlanması nedeniyle bölge halkından bu yönde yoğun talep gelmesi olduğunu kaydeden yetkililer, yeni uygulama ile yolcuların 1 TL ödeyerek Şentepe-Yenimahalle arasında teleferiğe binebileceklerini söylediler. Yetkililer, yolcuların Yenimahalle Metro istasyonunda aktarma yaparak metroyla yolculuklarına devam etmeleri halinde, bilet ücretinden teleferik için verdikleri 1 TL’nin mahsup (düşürüleceğini) edileceğini söylediler. Yetkililer, raylı sistemleri kullanarak Yenimahalle Metro İstasyonu’na gelen yolcuların aktarma yaparak yolculuklarına devam etmeleri halinde ise teleferik ücreti alınmayacağını söylediler. 

Eski ve yeni fiyatlar şöyle:

EGO-METRO-ANKARAY ESKI FIYAT VE YENI FIYATLAR

Tam: 2,35 TL- 2,50 TL,

İndirimli: 1,75 TL-1,75 TL, 

Aktarma: 80 Kuruş- 1 TL,

 

ÖZEL TOPLU TAŞIM ARACI İLE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ 

Tam: 2,55 TL-2,75 TL,

İndirimli: 1,75 TL-1,75 TL, 

 

DOLMUŞ

Kısa mesafe: 2,55 TL-2,75 TL,

Uzun mesafe: 2,90 TL-3,15 TL. (Ankara/EVRENSEL)

ETİKETLER

ankarazamulaşım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24