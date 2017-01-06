Ankara’da toplu taşımaya zam

Ankara'da otobüs, metro ve minibüs biniş ücretlerine zam geldi. Ücretsiz olan teleferik de artık paralı hale geldi.

Evrensel’in haberine göre, Ankara’da toplu taşıma ücretlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nca belirlenen yeni toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak. Yeni tarifeye göre; tam ve aktarma ücretleri yüzde 6,3 oranında artarken, öğretmen ve öğrenci biletlerinin ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da tam biniş 2,50 TL olarak yeniden belirlenirken, transfer (aktarım) ücretleri de 1 TL olarak belirlendi. 1,75 TL olan öğrenci ve öğretmen indirimli bilet fiyatları aynı kaldı. UKOME tarafından belirlenen yeni tarifelere göre; özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücreti 2,75 TL’ye çıkarılırken, indirimli biniş ücreti de yine 1,75 TL olarak uygulanacak.

Minibüse 25 kuruş zam

Kısa mesafe yolculukları için ödenen minibüs ücreti 2,75 TL’ye, uzun mesafe için ise 3,15 TL’ye yükseltildi. Transfer uygulaması hakkı bulunmayan bir binişlik 4 TL’lik kullan at bilette herhangi bir değişiklik olmazken, Esenboğa Havalimanı- Ankara arasında hizmet veren BELKO AİR’ler de 11 TL oldu.

Teleferik hattı ücretli oldu

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toplu taşıma amaçlı 2014 yılından itibaren ücretsiz olarak hizmet veren Yenimahalle-Şentepe Teleferik hattında, 1 TL karşılığında ücretli olarak yolcu taşınacağını bildirdiler. Teleferik hattının ücretli hale getirilmesinde en önemli etkenin, Teleferik ulaşımının bazı kişiler tarafından amacının dışında kullanılmaya başlanması nedeniyle bölge halkından bu yönde yoğun talep gelmesi olduğunu kaydeden yetkililer, yeni uygulama ile yolcuların 1 TL ödeyerek Şentepe-Yenimahalle arasında teleferiğe binebileceklerini söylediler. Yetkililer, yolcuların Yenimahalle Metro istasyonunda aktarma yaparak metroyla yolculuklarına devam etmeleri halinde, bilet ücretinden teleferik için verdikleri 1 TL’nin mahsup (düşürüleceğini) edileceğini söylediler. Yetkililer, raylı sistemleri kullanarak Yenimahalle Metro İstasyonu’na gelen yolcuların aktarma yaparak yolculuklarına devam etmeleri halinde ise teleferik ücreti alınmayacağını söylediler.

Eski ve yeni fiyatlar şöyle:

EGO-METRO-ANKARAY ESKI FIYAT VE YENI FIYATLAR

Tam: 2,35 TL- 2,50 TL,

İndirimli: 1,75 TL-1,75 TL,

Aktarma: 80 Kuruş- 1 TL,

ÖZEL TOPLU TAŞIM ARACI İLE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ

Tam: 2,55 TL-2,75 TL,

İndirimli: 1,75 TL-1,75 TL,

DOLMUŞ

Kısa mesafe: 2,55 TL-2,75 TL,

Uzun mesafe: 2,90 TL-3,15 TL. (Ankara/EVRENSEL)