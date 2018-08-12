Ankara'da toplanan CHP'li muhaliflerden kurultay açıklaması

CHP'de muhalifler partiyi tüzük kurultayına götürüp götürmemeye karar vermek için bugün Ankara'da toplandı.

Kurultay çağrıcılarının sözcüsü Gaye Usluer imza veren 630 delegenin verdiği imzanın arkasında olduğunu söyledi.

Ankara'da CHP'li muhalifler tarafından yapılan toplantıya ilişkin basın mensuplarına konuşan Gaye Usluer "630 delegemiz imzalarının arkasındalar. Bu toplantının ana noktası, delegelerimiz 630 imzanın yerine getirilmesini istemeleri" dedi.

"Deklarasyon yayınlayacağız"

Usluer, "Peki bundan sonra ne olacak? Farklı seçenekler tartışılmakla bilikte ana taleplerimiz 630 imza talebinin yerine getirilmesi, olağanüstü seçimli kurultayın yapılması. Bunun dışında farklı seçeneklerimiz var, içerde tartışılıyor. Seçenekler üzerinde belki de oylama yapmak durumudan kalacağız. Bir deklarosyan hazırlayacağız ve hafta içinde kamuoyuyla paylaşcağız" dedi.