Ankara'da telefon dolandırıcılarına suçüstü

ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da kendilerini savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada suçüstü yakalanan Y.G. gözaltına alındı.

Ankara\'nın Yenimahalle ilçesinde dün yaşanan olayda, Batıkent Polis Merkezi Amirliğini arayan H.E., ev telefonunu arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıtarak terör örgütlerinin banka hesaplarını ele geçirdiğini belirtip 4 bin TL parasıyla ziynet eşyalarını aldığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.E.\'nin evine giderek, yaşlı kadının dolandırıcılarla tekrar irtibata geçmesini sağladı. H.E.\'nin polis ekiplerinin yönlendirmesiyle, \"Evde başka paralar da var\" demesi üzerine dolandırıcılar, polisin tuzağına yakalandı. H.E.\'nin telefonda konuştuğu kişinin \"Polis arkadaş parayı gelip alacak\" şeklindeki ifadesinin adından adrese gelen Y.G., suçüstü yakalandı.

Y.G.\'nin yapılan sorguda para ve altınları Eryaman\'daki günübirlik evde saklandıklarını söylemesinin ardından, gidilen adreste herhangi biri bulunamazken 2 bin 500 TL para, 2 metre altın zincir, 2 altın kolye, 1 altın künye, 1 çeyrek altın, 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe ele geçirildi. Bulunan para ve eşyalar geçici olarak muhafaza altına alındı. Y.G. ise alınan doktor raporundan sonra Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA - DHA