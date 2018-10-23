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Ankara'da telefon dolandırıcılarına operasyon

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kişilere telefonda kendilerini savcı, polis ve jandarma diye tanıtıp 37 bin 800 TL'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen V

23 Ekim 2018 20:26

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kişilere telefonda kendilerini savcı, polis ve jandarma diye tanıtıp 37 bin 800 TL\'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen V.A., A.P. ve K.K., gözaltına alındı.
Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine dolandırıcılık şüphelisi 3 kişiyi kiraladıkları araçla birlikte yakaladı. Farklı tarihlerde, ilçenin farklı bölgelerinde tek başına yaşayan yaşlı kişilere kendilerini savcı, polis ve jandarma diye tanıtıp toplam 37 bin 800 TL\'lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen V.A., A.P. ve K.K., gözaltına alındı. Şüphelilerden V.A. ve A.P. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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