Ankara'da tecavüz ve gasp şüphelisi yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da kadınların cep telefonu ile çantasını çalıp, bir kadına da tecavüz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan A.K. tutuklandı.

Ankara\'nın Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Bademlik mevkiinde farklı tarihlerde bazı kadınların çanta ve cep telefonlarının çalınması ve son olarak A.A. isimli kadının tecavüze uğraması sonrası polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayların şüphelisinin A.K. olduğu belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.K.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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