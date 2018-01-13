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Ankara'da takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü, öldü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp, alev aldı

13 Ocak 2018 04:29

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp, alev aldı. Alev topuna dönen otomobilde sıkışan sürücü, feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı\'nda meydana geldi. Gölbaşı\'ndan Kızılay yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 KM 818 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki otomobil bayisinin güvenlik kulübesine çarpıp, takla atan otomobil alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araçta sıkışan sürücüsü, yanarak yaşamını yitirdi. 
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Sürücünün cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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