Ankara'da ‘taciz şüphelisi'ni yakalayıp polise teslim ettiler

ANKARA (DHA) - ANKARA\'nın Mamak İlçesi\'nde küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu öne sürülen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mamak Tuzluçayır Mahallesi\'nde yaşandı. İddiaya göre akşam saatlerinde bir kişi, bakkala ekmek almaya giden küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel organını gösterdi. Kız çocuğun eve giderek durumu ailesine bildirmesi sonrası aile ve apartman sakinleri dışarı çıktı. Mahalle sakinleri, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi bir süre sonra sokakta yakalayarak durumu polise haber verdi.



Şüpheliyi yakalayan gençler, kaldırıma oturttukları adamı darp etmek istedi ancak diğer vatandaşlar izin vermedi.



Mahalleye gelen polis ekipleri, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Yaşanan olay bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü dökümü:

-Yakalanan şüpheli

-Mahalle sakinlerinin tepkisi

-Polis ekiplerinden görüntü