Ankara'da sürpriz buluşma

Ankara dün akşam sürpriz bir buluşmaya sahne oldu. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Muş Milletvekili Sırrı Sakık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile yemekte bir araya geldi.



Edinilen bilgilere göre yemekteki sohbette ülkenin gerginlik ve çatışma ortamı içinde bulunduğu belirtilerek, bunun aşılması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.



Demokratikleşme sürecinin hız kazanmasının gerginliği azaltmaya yararlı olacağı belirtilirken “Şiddet üzerinden siyaset yapanlar var. Bunların oyununa gelinmemesi gerekir” değerlendirmesi dile getirildi.



İşkence vakaları da yemekli sohbetin gündemindeydi. Engin Çeber’in işkenceyle öldürülmesinin ardından Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in özür dilemesi erdemli bir davranış olarak nitelenirken bunun Türkiye’de alınan mesafenin göstergesi olduğu belirtildi.



DTP’liler sorunların aşılması için Başbakan’ın da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek “Sorunlar konuşarak çözülmeli , diyalogdan kaçınılmamalı” dedi.

