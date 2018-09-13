Ankara'da Suriyeli Hüseyin'in cinayet şüphelileri teslim oldu (2)

TUTUKLANDILAR

Ankara\'nın Kahramankazan İlçesi\'nde 2 eşli 8 çocuk babası Suriyeli İbrahim Halaf Hüseyin\'i (30), öldürmek suçundan adliyeye sevk edilen Suriyeli Ömer E. ve Yaser A. tutuklandı. İstanbul\'da polise teslim olduktan sonra getirildikleri Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü\'nde suçunu itiraf eden Ömer E.\'nin, İbrahim Halaf Hüseyin\'i Suriye bulunan nişanlısı ile arasının bozulmasına neden olduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Yaser A.\'nın da Ömer E.\'ye cinayeti işlemesinde yardım ettiği belirlendi. Tutuklanan iki şüpheli Sincan Cezaevine gönderildi.

ESNAF PARA TOPLAYIP AİLESİNİ SURİYE\'YE GÖNDERDİ

Bu arada kocaları öldükten sonra 8 çocukla ortada kalan iki kadına, esnaf yardım etti. Suriye’ye gidecek parası olmayan aile için esnaf kendi arasında para topladı. Kiralanan bir araçla Kilis’e gönderilen iki kadın ile 8 çocuğun, oradan da Suriye’de bulunan ailelerinin yanına gönderileceği öğrenildi.

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