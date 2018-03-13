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Ankara'da şüpheli poşetten çöp çıktı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da otobüs duraklarının kenarına bırakılan şüpheli poşet, fünye ile patlatıldı

13 Mart 2018 21:40

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da otobüs duraklarının kenarına bırakılan şüpheli poşet, fünye ile patlatıldı. Poşetten çöp çıktı.
Kızılay Güvenpark’ta otobüs duraklarının yanına bırakılan poşeti gören vatandaşlar, şüphelenip durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede poşetin bulunduğu otobüs duraklarının önüne gelen ekipler, emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin hazırlıklarının ardından polis ekipleri Atatürk Bulvarı\'nı yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel kıyafetlerini giyerek hazırlıklarını tamamlayan bomba imha ekipleri, poşeti fünye ile patlattı. Kontrollü yapılan patlamada, poşette çöp olduğu belirlendi. Polisin çalışmalarının ardından bulvar trafiğe yeniden açıldı.

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