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Yaşam

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ ANKARA (A.A)

09 Ekim 2010 15:32

-ANKARA'DA SU KESİNTİSİ ANKARA (A.A) -09.10.2010 - Ankara'da içme suyu şebekesindeki bağlantı çalışması nedeniyle Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinin bazı mahallelerinde 12 Ekim Salı 12 saat süreyle su kesintisine gidilecek. Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim günü saat 12.00'den 24.00'e kadar su kesintisi yapılacak yerler şöyle: Yenimahalle'de Beysukent, Ümitköy, Çayyolu, Ahmet Taner Kışlalı, Mutlukent, Koru, Konutkent, Yaşamkent ve Alacaatlı Mahalleleri ile Dodurga ve Türk Konut, Etimesgut'ta Kazım Karabekir, Süvari, 30 Ağustos, Piyade, Topçu, İstasyon ve Oğuzlar mahallesi ile Banka Blokları, Ayyıldız mahallesi ve civarı.

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