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Yaşam

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ  ANKARA (A.A)

28 Eylül 2010 22:03

-ANKARA'DA SU KESİNTİSİ  ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Ankara'nın Mamak ve Altındağ ilçelerinin bazı mahallelerinde perşembe günü 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.  Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamak Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi içerisinde içme suyu bağlantı çalışması yapılacağından, perşembe günü saat 08.00'dan başlayarak aynı gün saat 18.00'a kadar 10 saat süreyle Mamak ve Altındağ ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.  Su kesintisi yapılacak yerler şöyle:  ''Mamak'ta Anayurt Mahallesi, Gülveren 60 Evler, Mamak Caddesi ve Çarşı İçi Caddesi civarı, Misket, Bahçeleriçi, Harman, Çağlayan ve Hüseyingazi Mahalleleri alt kotları, Altındağ'da Siteler, Önder, Ali Ersoy, Yunus Emre, Yıldız, Doğantepe ve Ulubey Mahalleleri.'' 

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