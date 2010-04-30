Ankara'da su kesintisi

T24-



ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Pamuklar Mahallesi 142. Cadde'de içme suyu bağlantı çalışması yapılacağı için, 3 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'den, saat 24.00'e kadar 11 saat süreyle Yenimahalle'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek.



Açıklamaya göre, su kesintisi yapılacak yerler şöyle:



“Pamuklar, Ergenekon ve Kayalar Mahalleleri'nin tamamı, Güventepe ve Kaletepe Mahalleleri'nin alt kotları ile Güzelyaka Mahallesi 135. Sokak.”

