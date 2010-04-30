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Yaşam

Ankara'da su kesintisi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin bazı mahallelerinde 3 Mayıs Pazartesi günü su kesintisi uygulanacak.

30 Nisan 2010 03:00

T24- İçme suyu bağlantı çalışması yapılacağından, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin bazı mahallelerinde 3 Mayıs Pazartesi günü su kesintisi uygulanacak.


ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Pamuklar Mahallesi 142. Cadde'de içme suyu bağlantı çalışması yapılacağı için, 3 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'den, saat 24.00'e kadar 11 saat süreyle Yenimahalle'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek.


Açıklamaya göre, su kesintisi yapılacak yerler şöyle:

“Pamuklar, Ergenekon ve Kayalar Mahalleleri'nin tamamı, Güventepe ve Kaletepe Mahalleleri'nin alt kotları ile Güzelyaka Mahallesi 135. Sokak.”

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