Ankara'da soygun akşamı

Yenimahalle'de aynı caddedeki bir banka şubesi soyuldu, diğer banka şubesine soygun girişiminde bulunuldu.



Gimat'taki Bağdat Caddesi'nde özel bir bankanın şubesine saat 17.00 civarında giren şapkalı ve silahlı bir kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra, elindeki çantaya paraların doldurulmasını istedi.

Yaklaşık 60 bin TL alan soyguncu, daha sonra koşarak kaçtı.



Olay yerine gelen polis, bankanın önüne güvenlik şeridi çekerek, incelemelerde bulundu.

Bankada bulunan ve soyguncu tarafından düşürüldüğü öğrenilen beyaz bir şapka da ekipler tarafından poşet içinde polis arabasına konuldu.



Bu arada, aynı caddedeki diğer bir özel bankanın şubesine de soygun girişiminde bulunuldu.



Banka şubesinin kapandığı sırada gelen kar maskeli ve pompalı tüfekli 2 soyguncu, güvenlik görevlisini fark edince ellerindeki kutuyu kapıya bırakarak kaçtı.



Banka şubesine gelen polisler, şüphelinin bıraktığı kutuda patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine çevre güvenliği aldı.

Bomba imha ekiplerinin fünyeyle patlattığı kutunun boş olduğu belirlendi.



Bankanın güvenlik görevlisi, hırsızların, bankanın kapandığı sırada kapıyı omuz vurarak açmak istediklerini ancak kendisini görünce plakası olmayan beyaz bir otomobille kaçtıklarını söyledi.



Başkentte 2 gün önce de yanında bomba olduğunu söyleyerek Etimesgut'ta banka şubesine giren bir kişi, yaklaşık 10 bin TL ile güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçmıştı.

