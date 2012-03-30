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Yaşam

Ankara'da sokak köpekleri bir kişiyi öldürdü

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan İranlı Majid Yahyakhani hayatını kaybetti

30 Mart 2012 13:05

Ankara Eryaman'da sabah yürüyüşe çıkan İranlı Majid Yahyakhani sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybetti.
 
Dün spor için sabah 08.00’de evinden ayrılan İranlı Majid Yahyakhani, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası 60 yaşındaki Majid Yahyakhani hayatını kaybetti.

Yahyakhani'nin eşi Effat Abdi olayı şöyle anlattı:

"Eşim 08.00 sularında yürüyüş için dışarı çıktı. Yarım saat yürüyüp gelecekti. Telefonu yanına almamıştı. Gelmeyince merak ettim, evi bulamadığını düşündüm. 3 saat sonra polisler aradı, adresimizi sordu. Yabancı olduğum için tam bilemediğimizi söyledim. Benim polis merkezine gelmemi istediler. Tarif ettiler, polis merkezine geldim.

Burada eşime sokak köpekleri tarafından saldırıldığını ve Etimesgut Devlet Hastanesi'nde olduğunu öğrendim. Hastaneye gittiğimde eşimin öldüğünü söylediler. Cumhuriyet Savcısı ile birlikte teşhis ettim."

Oğlunun üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Effat Abdi, belediyenin sokak köpekleriyle ilgili önlem almaması ve köpek saldırısı sonrası eşinin ölümünden dolayı şikayetçi oldu.

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