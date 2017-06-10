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Ankara'da sivil polislerle dolmuşçular arasında kavga

Kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

10 Haziran 2017 17:41

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Milli Müdaafa Caddesi üzerinde bulunan Güvenpark dolmuş duraklarında, dolmuşçularla sivil polisler arasında iddiaya göre, yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Cep telefonuyla çekilen görüntülere göre, bir polisin, dolmuş şoförüyle tartıştığı sırada dışarıda bulunan bir kişi polise vuruyor. Bu sırada, taraflar arasında arbede yaşanıyor.

Polisler, kendilerine vuran şahsı gözaltına almak isterken, çevrede toplanan diğer dolmuşçularsa arkadaşlarını polise vermemek için direniyor. Kalabalık dolmuşçu grubuyla 2 polis arasında başlayan arbede, yerini tekme tokat kavgaya bırakıyor. Görüntüsünün çekildiğini fark eden polisin, görüntüyü çeken kişiyi darp etmesi de görüntülere yansıyor. 

Kavga üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye gelen polis ekipleri, kendilerine karşı koyan şahıslara biber gazıyla müdahale ederek, kişileri etkisiz hale getirdi. Olayda, burnundan yaralanan bir dolmuş şoförünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

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