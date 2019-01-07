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Ankara'da sit alanında kaçak kazı: 4 gözaltı

Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Juliopolis Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

07 Ocak 2019 15:39

Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Nallıhan ilçesinde Juliopolis Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çayırhan Beldesi Gülşehri mevkisinde yer alan Juliopolis Antik Kenti sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan M.S., A.R.A.,T.Y. ve A.U.\'yu suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekipleri şüphelilerin kazı sırasında kullandıkları malzemelere el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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