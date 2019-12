Ankara’da sinema günleri

Türk ve dünya sinemasından örnekler sunan 20. Ankara Uluslararası Film Festivali, 12-22 Mart 2009 tarihleri arasında.



Demet Akbağ ve Güven Kıraç’ın sunuculuğunda gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak festival, ‘Ulusal Uzun, Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları’yla birçok ödül dağıtacak.



Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festival her yıl, Türk ve dünya sinemasının önemli örneklerini Ankaralı sinemaseverlerle buluşturuyor. Festivalde, uzun filmlerin yanı sıra kısa, canlandırma ve belgesel filmler de izleyici karşısına çıkacak. Festival, 12 Mart akşamı Akbağ ve Kıraç’ın sunuculuğunda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlayacak.



16 ödül verilecek



Festival kapsamında düzenlenen ‘Ulusal Uzun Film Yarışması’nda, Türk sinemasına nitelikli ürünler kazandıran sinemacılara çeşitli dallarda toplam 16 ödül verilecek. 11 filmin yarışacağı Ulusal Uzun Film Yarışması’nın jürisi de Oğuz Onaran (Akademisyen), Esin Küçüktepepınar (Sinema Yazarı), Handan İpekçi (Yönetmen), Mustafa Altıoklar (Yönetmen) ve Tamer Karadağlı’dan (Oyuncu) oluşuyor. Ayrıca festival kapsamında bu yıl ilki verilecek ve tek kategoride olacak SİYAD En İyi Film Ödülü’nün jürisinde ise, Serdar Akbıyık, Sadi Çilingir, Murat Erşahin bulunuyor.



Ticari gösterim şansı olmayan kısa film, canlandırma ve belgesel dallarında düzenlenen yarışmalarla da bu türlerin izleyicisiyle buluşması sağlanacak. En İyi Kurmaca, En İyi Deneysel ve En iyi Canlandırma dallarında toplam üç ödülün verileceği “Ulusal Kısa Film Yarışması’ jürisinde ise Bülent Somay (Akademisyen), Tan Oral (Karikatürist ve Canlandırmacı), Senem Erdine İşmen (Sinema Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Ali Taner Baltacı (Yönetmen) ve Laurent Guerrier (Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali Uluslararası Program Direktörü) bulunuyor. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 18 kurmaca, 10 canlandırma ve 12 deneysel olmak üzere toplam 40 film yarışacak.



25 belgesel film yarışacak



Profesyonel ve Amatör kategorilerinde en iyi üç belgeseli belirleyecek ‘Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda da Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ise 11 profesyonel, 14 amatör olmak üzere toplam 25 belgesel film yarışacak. Finalistlerin ödülleri, 22 Mart gecesi Şinasi Tiyatrosu’nda gerçekleşecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.



‘Uluslararası Kısa Film Gösterimi’ ve ‘Uluslararası Belgesel Film Gösterimi’ bölümlerinde de tüm dünyada çeşitli festivallerde ödül almış kısa, canlandırma ve belgesel filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Festivalin ‘Dünya Sineması’ bölümünde ise dünyanın hemen her kıtasından yeni filmler ve sinema sanatının önemli eserleri Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak.



Festival her yıl olduğu gibi Türk ve yabancı yönetmenleri, yapımcıları, senaryo yazarlarını, oyuncuları, sinema eleştirmenlerini buluşturarak Türk sinemasının uluslar arası alanda tanınmasına ve etkinliğini artırmasına da hizmet edecek.