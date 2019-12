-ANKARA'DA SINAV GÜNÜ ''KLAKSON'' YASAĞI ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Ankara Valiliğince, Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı (YGS) nedeniyle 26 Mart Cumartesi günü saat 18.00'den 27 Mart Pazar günü saat 13.00'e kadar otoların klakson çalınmasını yasakladı. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 332 ayrı binada, 13 bin 492 yönetici, sınav sorumlusu ve gözetmenin görev alacağı sınava 299'u engelli olmak üzere toplam 121 bin 290 öğrencinin gireceği belirtilerek, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği ve geleceğin teminatı olan gençler için büyük önem taşıyan YGS'nin sakin ve güvenli bir ortamda yapılması amacıyla 26 Mart Cumartesi günü saat 18.00'dan 27 Mart Pazar günü saat 13.00'e kadar olan süre içerisinde otoların klakson çalmaları, her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dışarı yayın yapılması, düğün, asker uğurlama gibi konvoylarının oluşturulması, bina hafriyat ve yıkımlarıyla seyyar satıcı gürültüleri ve buna benzer her türlü çalışma yapılmasının yasaklandığı ifade edildi. Sınavların yapıldığı okullar ve kamu binaları bahçelerine ve çevrelerine sınav günü ve saatlerinde hiçbir vasıtanın park ettirilmeyeceğinin bildirildiği açıklamada, 27 Mart Pazar günü 10.00-13.00 saatleri arasında sınavların yapılacağı tüm okullar ve çevrelerinde Emniyet-tertip ve tedbirlerinin polis ve jandarma tarafından önceden planlanacağı, belediye başkanlıklarınca sınav merkezlerine gidecek güzergahların levhalarla belirleneceği ve toplu taşıma seferlerinin aksatılmadan sürdürüleceği kaydedildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı koordinasyonunda ilgili meslek odalarınca yemek ve konaklama hizmetlerinde gerekli kolaylaştırıcı tedbirlerin alınacağının ifade edildiği açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her türlü yurt, konaklama ve sağlık tedbirlerinin önceden planlanacağı anımsatıldı. Gençlerin uzun ve yorucu çalışmalarının değerlendirileceği ve gelecekleri bakımından önem taşıyan bu sınav nedeniyle sakin ve güvenli bir sınav ortamının yaratılması bakımından vatandaşlardan gerekli duyarlılığın gösterilmesinin beklendiğini belirten Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, sınava katılacak tüm öğrencilere başarı diledi.