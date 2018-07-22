Ankara'da silahlı kavga: 4 yaralı

Ankara'da aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Talatpaşa Bulvarı'ndaki bir kahvehanede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara hastanelerinde götürülerek tedavi altına alındı.

Kavga karıştığı tespit edilen kişiler gözaltına alınırken polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.