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Yaşam

Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü

26 Nisan 2009 09:01

Başkent’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Batıkent, Kardelen Mahallesi'nde bir inşaatta yaşandığı bildirilen olay, iddiaya göre "kız meselesinden" çıktı.

Yenimahalle'deki başka bir inşaatta işçi oldukları öğrenilen akrabalar Osman Ö. (35), Fatih Ö. (22), Muzaffer Ö. ve Ethem Ö, Kardelen Mahallesi Yuva Mekan Sitesi'ndeki inşaata gelerek, burada çalışan akrabalar Nesim (35), Kasım (34), Kenan (29) ve Sinan Hayat (23) ile kavga etmeye başladı.

Kavgada, Kasım, Kenan ve Sinan Hayat tabancayla, diğer 5 kişi ise darp ve kesici aletlerle yaralandı.

Özel Bilgi Hastanesi'ne kaldırılan Hayat ailesinden Sinan Hayat kurtarılamadı, diğerleri ise ilk tedavilerinin ardından başka hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından karakola giden Osman Ö. ve diğer akrabaları ise tedavilerinin yapılması için Onkoloji Hastanesi'ne gönderildi.

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