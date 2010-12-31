-ANKARA'DA SİGARAYA 2,3 MİLYON LİRA CEZA ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Ankara Valiliği, Başkentte 2010 yılı tütün ürünleri zararlarının önlenmesi denetimleri, mücadele ve kontrol faaliyetleri kapsamında toplam 2 bin 967 iş yerine cezai işlem tutanağı tutulduğunu ve 2 milyon 362 bin 905 lira 25 kuruş para cezası uygulaması yapıldığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 4207 Sayılı Kanun Hükümleri ile Ulusal Tütün Kontrol Programı Uygulamalarına esas olmak üzere Ankara'da 2010 yılı tütün ürünleri zararlarının önlenmesi denetimleri, mücadele ve kontrol faaliyetlerinin sonuçları duyuruldu. Açıklamaya göre kontrol faaliyetleri, Vali Yardımcısı Dr. Celal Dinçer koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve belediyelerin zabıta amirlikleri personellerinin katılımıyla 25 ilçede toplam 460 denetim elemanı, toplu taşıma araçlarını denetlemek üzere de 561 trafik polisinden oluşturulan denetçilerce yürütüldü. Açıklamada, kanun hükümlerine uygun olarak kamu hizmet binası, özel hukuk kişilerine ait iş yeri ve toplu taşıma araçlarında 1 yıl içerisinde toplam 68 bin 197 denetimin gerçekleştirildiği, denetlenen yerlerden 2 bin 967 iş yerine cezai işlem tutanağı tutulduğu ve 7 bin 998 iş yerine de yasa uyarınca bir kereye mahsus olmak üzere uyarı yapıldığı ve 4207 Sayılı Kanun Hükümlerine muhalefetten Ankara'da toplam 2 milyon 362 bin 905 lira 25 kuruş para cezası uygulaması yapıldığı bildirildi. ''Her yeni günün ve özellikle idrak edilecek yeni bir yılın sigarayı bırakmada bir fırsat olduğu''nun belirtildiği Valilik açıklamasında, ''Sigarayı bugün bırakın ve yepyeni bir hayata başlayın. Haydi bugün, 2010 yılının son gününde sigarayı söndürün. Söndürün bitsin ve sigara 2011 yılında hayatınızdan gitsin'' ifadeleri kullanıldı.