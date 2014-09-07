Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, Ankara'da 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlerin belli olduğunu söyledi.

Okul servis ücretlerinde yaklaşık yüzde 10 artış yapıldığını ifade eden Elmadağlı, bin 138 lira olan 0-3 kilometre arası ücretinin, bu yıl bin 260 liraya çıkarıldığını belirtti.

Elmadağlı, "2013-2014 eğitim-öğretim döneminde, bin 215 lira olan 3-6 kilometre arası ücreti, bu yıl bin 377 liraya, 6-10 kilometre arası bin 540 liradan bin 665 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de bin 785 liradan bin 980 liraya yükseltildi" dedi.