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Yaşam

Ankara'da servis ücretlerine zam

Başkent'te okul servis ücretlerine yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı

07 Eylül 2014 16:16

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, Ankara'da 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlerin belli olduğunu söyledi.

Okul servis ücretlerinde yaklaşık yüzde 10 artış yapıldığını ifade eden Elmadağlı, bin 138 lira olan 0-3 kilometre arası ücretinin, bu yıl bin 260 liraya çıkarıldığını belirtti.

Elmadağlı, "2013-2014 eğitim-öğretim döneminde, bin 215 lira olan 3-6 kilometre arası ücreti, bu yıl bin 377 liraya, 6-10 kilometre arası bin 540 liradan bin 665 liraya, 10-15 kilometre arası ücreti de bin 785 liradan bin 980 liraya yükseltildi" dedi.

 

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