Ankara'da sel; Mamak'ta araçlar sürüklendi, 6 kişi yaralandı

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Bazı araçlar sele kapılarak sürüklendi, 6 kişi yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yaşana sel baskınına ilişkin olarak "Can kaybı yok, bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Bu olağanüstü bir durum, 6 kişi yaralandı" ifadesini kullandı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'ndeki seyir ve park halindeki araçlar, cadde üzerindeki Boğaziçi Köprüsü'nün altındaki geçide sürüklendi

Olayda onlarca araç kullanılamaz hale gelirken, bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı NTV canlı yayınında 6 kişinin yaralandığını, can kaybı olmadığını bildirdi. Tuna, "Böyle bir afet görmedik" dedi.

Belediye ve itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan caddeki iş yerleri de selden etkilendi. İş yeri sahipleri dükkanlarını temizleme çalışması başlattı.

Yaşanan sel sırasında cadde üzerindeki direklerden kopan elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkması, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Sel mağduru esnaftan Fatih Erdoğan, suyun bir anda geldiğini belirterek, "Yoğun sel araçları sürükledi. İş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililer bölgedeki altyapı sorununu bir an önce çözmeli" diye konuştu.