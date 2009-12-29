Ankara'da şarbon paniği

T24 - Ankara Posta İşleme Merkezi'ndeki tasnif sırasında açılan bir zarftan “şüpheli toz” çıktı. Hıfzıssıhha'dan yapılan ilk açıklamada tozun şarbon olmadığı açıklandı. İnceleme sonucu yarın öğleden sonra açıklanacak.





Ankara Posta İşleme Merkezi'ndeki tasnif sırasında açılan bir zarftan “şüpheli toz” çıktı. Danıştay Başkanı Mustafa Birden adına gönderildiği belirtilen bir zarftan, posta işleme merkezindeki tasnif sırasında toz dökülmeye başladı. Durumda kuşkulanan görevliler olayı polise bildirdiler. Niteliği henüz belirlenemeyen toz inceleme için Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi laboratuvarlarına gönderildi.



Zarftan dökülen toza temas eden bazı PTT çalışanları ise tüm ihtimaller göz önüne alınarak hastaneye gönderildi. Yetkililer, tozun niteliğinin laboratuvar incelemesinden sonra belirleneceğini, olayla ilgili soruşturmaya başlandığını kaydettiler.



Hıfzıssıhha yaptığı açıklamada, şüpheli tozun şarbon olmadığını açıkladı.