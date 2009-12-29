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Yaşam

Ankara'da şarbon paniği

Bugün Ankara'da şarbon paniği yaşandı. Ankara Posta İşleme Merkezi'ndeki tasnif sırasında açılan bir zarftan "şüpheli toz" çıktı.

29 Aralık 2009 02:00

T24 - Ankara Posta İşleme Merkezi'ndeki tasnif sırasında açılan bir zarftan “şüpheli toz” çıktı. Hıfzıssıhha'dan yapılan ilk açıklamada tozun şarbon olmadığı açıklandı. İnceleme sonucu yarın öğleden sonra açıklanacak.


Ankara Posta İşleme Merkezi'ndeki tasnif  sırasında açılan bir zarftan “şüpheli toz” çıktı. Danıştay Başkanı Mustafa Birden adına gönderildiği  belirtilen bir zarftan, posta işleme merkezindeki tasnif sırasında toz dökülmeye  başladı. Durumda kuşkulanan görevliler olayı polise bildirdiler. Niteliği henüz  belirlenemeyen toz inceleme için Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi  laboratuvarlarına gönderildi.

Zarftan dökülen toza temas eden bazı PTT çalışanları ise tüm ihtimaller  göz önüne alınarak hastaneye gönderildi. Yetkililer, tozun niteliğinin laboratuvar incelemesinden sonra  belirleneceğini, olayla ilgili soruşturmaya başlandığını kaydettiler.

Hıfzıssıhha yaptığı açıklamada, şüpheli tozun şarbon olmadığını açıkladı.  

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