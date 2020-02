Ankara'da 'şarbon' çıkan çiftliğin mahalle besicileri önlem alınmasını istiyor

ET ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kurbanlık olarak Brezilya\'dan Ankara\'nın Gölbaşı ilçesindeki özel bir çiftliğe getirilerek yediemine bırakılan yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50\'sinin şarbon hastalığı nedeniyle telef olması, çiftlik yakınlarındaki Ahiboz ve Günalan mahallelerinde panik yaşanmasına neden oldu.

Besiciler, Gölbaşı’ndaki yerli hayvanlarda hiçbir sorun olmadığını ancak çıkan haberler üzerine mağduriyet yaşadıklarını belirtirken, mahalle sakinleri ise kendilerine bu hastalığın verebileceği zarardan korktuklarını açıklayarak önlem alınmasını istedi.

Et ve Süt Kurumu tarafından Kurban Bayramı öncesi Brezilya\'dan Türkiye\'ye getirilen 3 bin 959 büyükbaş hayvan, kurbanlık olarak satılmak üzere Ankara\'nın Gölbaşı ilçesindeki özel bir çiftliğe yediemin olarak bırakıldı. Buradan alınıp, başkentin Sincan ilçesi ile değişik yerlerinde kurbanlık olarak kesimi yapılan 3 bin 959 büyükbaştan yaklaşık 50\'si, şarbon hastalığı nedeniyle telef olmaya başladı. Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan yaklaşık 50 büyükbaştan örnekler alarak, incelemeye gönderdi. İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı\'nca \'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır\' yazılı levha asıldı.

\'KÖY OLARAK TEDİRGİNİZ. TARIM MÜDÜRLÜĞÜ İLGİLENMİYOR\'

Ahiboz ve Günalan mahalleleri arasında bulunan özel çiftlik, bu mahallerde yaşayan besicileri ve mahalle sakinlerini de tedirgin etti. İki mahallede kendilerine ait yaklaşık 5 bin küçükbaş ve 5 bin de büyükbaş hayvan olduğunu belirten besiciler, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi. Günalan Mahallesinde besicilikle uğraşan Gürol Yeşilada, hayvanlarına aşı yapılması için ilçe tarım müdürlüğüne gittiğini belirterek, \"Hiç kimse uyarı yapmadı. Biz köy olarak tedirginiz. Sütçülük yapan insanlar var. Bununla geçimini sağlayanlar var. Hayvanları görüyorsunuz, toz duman içinde. Hayvanlarımıza aşı yapılmadı. Dün ilçe tarım müdürlüğüne gidip söyledim \'O çiftlik bitsin geleceğiz\' diyorlar. Ama ne zaman. Bir insan ölünce mi gelecekler. Bir hayvanımız ölünce mi gelecekler. İnsanlara da belki bulaştı tozla. Bunun önlemini nasıl alacağız. Brezilya\'dan getirilmiş hayvanlar. Güneşin altında. O tozun güneşin altında hayvanlara da yazık. Kimse bir önlem almadı. Tedirginiz, sonuç ne olacak bilmiyoruz\" diye konuştu.

\'GÜMRÜKTEN NASIL GEÇMİŞ BU ŞARBONLU HAYVANLAR\'

Besici Kenan Candemir, şarbonun hem insan hem hayvanlar için sıkıntılı bir hastalık olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Bu hayvanlar sıkıntı. Ahiboz ve Günalan Mahalleleri olarak sıkıntıdayız. Şarbon tehlikeli bir hastalık. Benim duyduğum bir rivayete göre Brezilya\'dan 35 bin tane dana gelmiş. Ankara\'nın ilçelerine dağıtılmış. Burada ise 4 bin tane var. Hep sıkıntı bizim için. Çok şükür köyümüzde sıkıntı yok. Ama çok sayıda hayvanımız var. Tedirginiz tabi. O sıkıntı hep bizim için. Et ve Süt Kurumunun malını buraya koymuş. Gümrükten nasıl geçmiş bu şarbonlu hayvanlar. Hayvanlarımın aşılarını yaptırdım ama yine de sıkıntı.\"

\'50 DİYORLAR AMA ÖLÜMLERİN 100\'E YAKIN OLMASI LAZIM\'

Ahiboz mahallesinde yaşayan ve 24 yıldır besicilikle uğraşan Savaş Özbakır, mahalleye yakın çiftlikte şarbon olayının duyulmasının ardından Kurban Bayramı öncesi sattığı hayvanların sahiplerinin kendisini aradığını bildirdi. Savaş Özbakır şunları kaydetti:

\"Damızlık üreticilik yapıyorum. Böyle insanlar geliyor bizi perişan ediyor. Ekmeğimizle oynuyor. Arife günü bu işi yapmış olsalardı bizim sattığımız kurbanlar geri dönerdi. Niye insanlar da haklı, Para veriyor kurban kesiyor. Tedirginiz. Bayrama 10 gün kala buraya getirdiler ve çiftliği kurdular. Mersin Limanı’ndan geldiğinde zaten ölümler başlamıştı. Şu an 50 falan diyorlar ama 100\'e yakın olması lazım ölümlerin. Bizim köylerimizde bir sıkıntı yok. Mersin Limanına gelirken bu hayvanlar şarbonlu çıkmış. Nasıl müsaade edilmiş. Bu yıl 30 dana sattım. Alıcılar haberlerde duyup direk bizi arıyorlar. Sizin hayvanlarda da var mı birşey diyorlar. Bu besiciye ölüm.\"

