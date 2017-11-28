Ankara'da saldırıya uğrayan gazinin aracı tamir edildi

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da aileleri ile birlikte seyahat ederken gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve aileleriyle birlikte 4 kişinin saldırısına uğrayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş\'ın hasar gören aracı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından tamir ettirildi.

Ankara\'da yaklaşık 3 hafta önce \'yol verme\' tartışması nedeniyle 4 kişinin saldırısına uğrayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş\'ın olayda hasar gören araçları Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkan Yardımcısı İlker Bal tarafından tamir ettirildi.

Gazinin aracını tamir ettirmek için birçok kişinin yardım teklifinde bulunduğunu ancak kendisine kısmet olduğunu belirten İlker Bal, \"Onlar benim muharebede cephe kardeşim, feda olsun. 70 bin şehit yakını ve gazinin derdiyle gece gündüz dertlenen, yorulmak bilmeden onlar için fedakârca çalışan vakfımız adına böyle bir yardımda bulundum. Vakıf olarak yıllardır gönüller kazanıyor, yuvalar kuruyor, şehitlerin emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz. Türk milletinin istiklali için candan geçenlere canımız kurban. Bu olay bizi çok sarsmıştı, devlet ve milletimizin desteği ile toparlandık. Gazimizin arıcını tamir ettirdik, çok mutlu oldu. Onlar gülünce biz de mutlu oluyoruz\" dedi.

\'ARACIMI DEĞİL, YÜREĞİMİ TAMİR ETTİRDİLER\'

Aracı kendisine teslim edilen gazi İbrahim Kızılkaş ise \"O gün yaşadığımız trajedi ve şiddet açıkçası yüreğimizde derin bir yara açmış, bizi derinden sarsmıştı. Ancak Devletimizin, milletimizin gönülden desteği yaşadıklarımızı unutturdu. Günlerce ziyaretçi akınına uğradık. 7\'den 70\'e bir kucaklaşma gördük. İyi ki bu milletin istiklali için gazi olmuşuz dedik. Şimdi bizlerden her zaman desteğini esirgemeyen, bir aile şefkati ile her derdimize koşan, yanımızda olan Gaziler Vakfımızın son desteği beni çok duygulandırdı. Başkanımız Lokman Aylar\'a bize yaptığı babalık için minnettarız. Aracımı tamir ettiren İlker Bal ağabeyime teşekkürü borç bilirim. Aracımı değil yüreğimi tamir ettirdiniz\" diye konuştu.



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