Ankara'da saksı kavgası

Soğanlı-villa maketli ve en son sülüklü basın toplantılarıyla Meclis'e renk katan MHP'li Vural şimdi de Gökçek'in Romanya'dan ithal ettiği dev saksıları gündeme getirdi. Peyzaj Mimarları Odası da bu ağaçlara neden 4 kat fazla para ödendiğini sordu.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında birbiri ardına dosya açan MHP’li Oktay Vural, bu kez de Gökçek’i “ahşap saksılar” ile vurdu. Vural, Balgat’daki AKP Genel Merkezi önündeki yola konulan ahşap saksıların Romanya’dan ithal edildiğini söyledi.



Ahşap saksıların Romanya’dan ithal edildiğini anlatan Vural, küçük olanların 86 lira, büyüklerin ise 313 liraya mal olduğunu belirterek ‘’ Saksılar Romanya’dan, granitler Çin’den geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 4.5 katrilyon, EGO’nun da 1.5 katrilyon Hazine’ye borcu var.’’ dedi.



Bir gece ansızın sökülüyor



Vural’ın iddialarını TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri Redife Kolçak da doğruladı. Kolçak yaptığı açıklamada Atatürk Bulvarı, Tandoğan, Turan Güneş ve Çetin Emeç Bulvarı, İstanbul, Konya Or-an yoluna dikilen ağaç ve bitkilerin kuruduğuna dikkat çekti. “Bir gece ansızın bu ağaçlar ve bitkiler vinçlerle sökülüyor. Kamyonun arkasına yükleniyor. Gece yarısı operasyonlarıyla değiştiriyorlar ve vatandaşlar sanki eski ağaçlar oradaymış gibi görüyor” diyen Kolçak, peyzaj mimarlarının “ithal” ağaçlara karşı olmadığını vurguladı.



4 kat fazla para ödeniyor



Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1996 yılından bu yana ağaç ithal ettiğini belirten Kolçak, bu ağaçlara ne kadar para ödendiğinin tüm girişimlerine karşın açıklanmadığını söyledi. Kolçak, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Karşı olduğumuz ve bugüne kadar sıkıntısı çekilen konu bilinçsizce yapılan ağaçların dikimi ve yerleştirilmesidir. Büyük paralar ödenerek gelen ağaçlar, adaptasyon sorunu yaşıyor. Türkiye’de olan ağaçların birim fiyatının neredeyse 4 katı para ödenerek ekonomik zarara uğratılıyor. İtalya’dan getirilen bu ağaç ve bitkilere 15 yılda harcanan milyonlarca dolar kamu kaynağı israf ediliyor. Büyükşehir’in İtalyan firmalarıyla çok sıkı çalıştığını biliyoruz. O nedenle Romanya’dan ithal edildiği söylenen bu ahşap ve saksılar, aynı firmanın Romanya şubesinden ithal edilmiş olabilir”