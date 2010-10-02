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Sağlık

Ankara'da sağlıksız midye operasyonu

Ankara Çankaya Belediyesi, sağlıksız koşullarda hazırlanan 2 ton midyeye el koydu.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - Ankara Çankaya Belediyesi, sağlıksız koşullarda hazırlanan 2 ton midyeye el koydu.


Çankaya Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Topraklık semtindeki bir gecekonduya baskın düzenledi.


İmalathane olarakkullanılan, hijyenden uzak yıkık gecekonduda satışa hazırlanan çok sayıda midye ele geçirildi.
 

Zabıta ekiplerinin araştırmalarını genişletmesi üzerine yandakigecekondunun da midye imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi.


İki gecekondudaki 2 ton midyeye el konuldu.Midyeleri özellikle Sakarya caddesi civarında seyyar satıcılar aracılığıile satışa sunduklarını söyleyen midye imalatçıları hakkında yasal işlem başlatıldı.


2 ton midye, imha edilmek üzere çuvallarla gecekondulardan çıkartıldı.


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