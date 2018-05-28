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Ankara'da sağanak ve dolu; yollar kapandı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

28 Mayıs 2018 19:56

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü\'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara\'da sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akay Altgeçidi yine sularla dolarken, Dikmen\'de yolu kaplayan dolu yığınının kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.
Başkent\'te bugün saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yerini dolu yağışına çevirdi. Yaklaşık 8 dakika süren sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Genelkurmay Kavşağı ile önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi yine sularla doldu.
DOLU YIĞINI OLUŞTU
Dikmen semtinin çeşitli mahallerinde de dolu yağışı etkili oldu. Dikmen Ata Mahallesi 1071\'inci Cadde\'nin kesiştiği noktaya diğer ara cadde ve sokaklardan yağmur sularıyla gelen dolu yığınının kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Dolu yığını nedeniyle 1071\'inci Cadde trafiğe kapandı. Yol, vatandaşlar ve iş makineleriyle dolu yığınlarının kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Keçiören\'de Etlik Caddesi\'nde ise vatandaşlar doludan zarar görmemeleri için araçlarının üzerlerini halı ve kartonla örttü.

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