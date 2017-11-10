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Ankara'da saat 09.05'te hayat durdu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'ncu yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmek isteyen binlerce vatandaş saat 09

10 Kasım 2017 12:53

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'ncu yıl dönümünde Anıtkabir\'e gitmek isteyen binlerce vatandaş saat 09.05\'te yol ortasında saygı duruşunda bulundu.
Sabahın erken saatlerinde Türkiye\'nin çeşitli noktalarından gelen binlerce vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıldönümünde Anıtkabir\'a akın etti. Tandoğan kavşağında toplanan çok sayıda vatandaş polis kontrolünden sonra Anıtkabir\'e doğru ilerledi. Saat 09.05\'de ise çalan siren sesi ile birlikte binlerce vatandaş yol ortasında saygı duruşunda bulundu.
Bu arada 2 yıl önce Konya\'da geçirdiği iş kazası sonrası tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan 20 yaşındaki Celal Danışan, 10 Kasım törenleri nedeniyle ailesiyle birlikte Konya\'dan Ankara\'ya geldi. Danışan, \"Geldik Atamızın huzurana çok şükür. Atamızı ziyaret edeceğiz. Çok duyguluyum\" dedi.
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