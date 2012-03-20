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Yaşam

Ankara'da Redhack operasyonunda 16 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde eşzamanlı “Kızıl hackerler” operasyonu düzenledi

20 Mart 2012 17:55

 

T24 - Ankara Emniyet Müdürlüğünün internet sayfasına siber saldırı düzenleyerek, bazı bilgileri ele geçirdikleri iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine “Kızıl hackerler” (Redhack) adını veren ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün internet sitesindeki bazı bilgileri ele geçirdikleri öne sürülen gruba, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, gözaltına alınan aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 16 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
 

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