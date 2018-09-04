Ankara'da pompalı tüfekle havaya ateş açtı, saçmalar binaya isabet etti

ANKARA’da seyir halindeki bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonrası saçmalar tabelası hala yerinde duran Vatan Partisi\'nin eski Genel Başkanlığı ile Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın ortasında bulunan binaya isabet etti.



Olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya Sıhhiye Toros Sokak üzerinde yaşandı. Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonrası saçmalar tabelası hala asılı olan Vatan Partisi eski Genel Merkezi ile Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığı arasındaki binaya isabet etti. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler binanın ikinci katında bulunan bir büronun pencere kısmına isabet eden alanda inceleme yaptı. Bu arada otomobiliyle olaydan sonra kaçan şüpheli Dikimevi kavşağında polis tarafından yakalandı. Polis, otomobil içerisinde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin incelemesi

_Binadan görüntü

_Detay ve genel görüntüler

Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)