T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara'da polis otosuna silahlı saldırı

09 Mayıs 2009 04:25

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, uygulama yapan polis otosuna plakası belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edilerek, molotofkokteyli atıldı. Olayda, polis otosunda maddi hasar meydana geldi.

Altındağ Caddesi'ndeki olayda, uygulama yapan polis otosuna, plakası belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Molotofkokteyli de atan saldırganlar kaçtı.

Molotof kokteylinin alev almadığı saldırı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede araçları durdurarak, arama yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24