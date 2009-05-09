Ankara'da polis otosuna silahlı saldırı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, uygulama yapan polis otosuna plakası belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edilerek, molotofkokteyli atıldı. Olayda, polis otosunda maddi hasar meydana geldi.



Altındağ Caddesi'ndeki olayda, uygulama yapan polis otosuna, plakası belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Molotofkokteyli de atan saldırganlar kaçtı.



Molotof kokteylinin alev almadığı saldırı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgede araçları durdurarak, arama yapıyor.

