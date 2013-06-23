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Ankara'da polis müdahalesi

Ankara'da Kızılay'a yürümek isteyen gruba polis müdahale etti

23 Haziran 2013 02:43

Başkentte Taksim Gezi Parkı'na destek için akşam saat 19.00'da Anıtkabir'in karşısındaki Anıtpark, Kızılay'daki Güven Park ve Tunalı'daki Kuğulu Park'ta yüzlerce kişi kitap okudu ve duran adam eylemi yaptı.

Dikmen'de toplanan yaklaşık 1000 kişi toplanarak slogan atarak Kızılay'a yürümek istedi. Polis Evi'nin orada durdurulan gruptan bazıları TOMA'ya taşlarla saldırdı. Yolda manevra yapamayan TOMA, eylemcilerin arasında kaldı. Bölgeye takviye destek istendi. Tekviye ekibin biber gazlı müdahalesi sonrasında TOMA oradan çıkarıldı.

Tunalı'da toplanan grup ise buradak eylemlerin ardından sloganlar atarak Kennedy Caddesi'ne yürüdü. Kennedy Caddesi'nde toplanan grubu polis barikat kurarak durdurdu. Eylemcilerin bekleyişi devam ediyor.

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