Ankara'da polis 'baskı'nı!

T24 - Ankara'da polis restoran bastı, çocukları ile yemek yiyen ailelerin kimliklerini topladı. Nedeni içkili mekana 18 yaşın altındakilerin alınması. O gece olay yerinde bulunan Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu tepkili. İçki yasağının bar, pavyon gibi yerler için geçerli olduğunu savunan Feyzioğlu, "çocuk ailesi ile restorana gidebilir burada devlet baskısı var" dedi.



18 yaşın altındaki çocuklar aileleri ile birlikte içkili restorana gidebilir mi? Giderse suç işler mi? Başkent Ankara bunu konuşuyor. Nedeni cuma gecesi yaşanan bir olay.



Yer Çayyolu Park Caddesi. Başkentin yeni gözde mekanı. O caddenin en bildik restoranlarından biri. Bir et lokantası. Et ile birlikte şarap sunan bir restoran.



Saat 20.30'da o restorandan içeri sivil polisler girdi, baskın yapıldı.



O gece o restoranda Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu da vardı.



Feyzioğlu ne olduğunu anlamak için polislerin yanına gitti ve sordu.



Feyzioğlu, polislerin "burası içikli mekan çocuklar anne babalarının yanında dahi giremezler işlem yapıyoruz, turizm işletme belgesi olsaydı girebilirlerdi" cevabını verdiğini söyledi.



İşte o da buna itiraz etti, "aile restoranın hangi belge ile işletildiğini mi soracak?" dedi.



Ankara Barosu Başkanı, Polis Vazife Selahiyetleri Kanunu'nda bar pavyon meyhane gibi içkili mekanlara çocuklar aileleri ile giremez hükmünün bulunduğunu vurguladı; aile restoranlarının bu kapsama alınamayacağını savundu.



Ama o gece bu tartışma sonuç vermedi. Polisler, çocuk teslim tutanağı tuttu.



Bu olayın ardından Park Caddesi'nde restoran işletenlerin de kafası karıştı.





