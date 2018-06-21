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Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı

21 Haziran 2018 14:54

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

​Ankara Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 marka 7,62 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 704 adet fişek, 1 adet SIG SG-542 marka 5,56 mm çapında uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 45 adet fişek, 1 adet Walter marka 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildi.

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