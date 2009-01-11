Ankara'da peş peşe üç deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Ankara’nın Beypazarı İlçesi’nin Uruş Beldesi’nde saat 04.04 ile 04.15'te 3.3, saat 04.21'de ise 3.4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.



Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, depremde hiç bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, olası hasarın belirlenmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Uruş Belediye Başkanı Reşat Büyükgedik ise deprem nedeniyle bazı evlerde çatlaklar meydana geldiğini gördüklerini, bazı evlerin bacaları ile duvarlarından taşların düştüğünü kaydetti.