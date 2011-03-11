-ANKARA'DA PAZAR GÜNÜ BAZI YOLLAR KAPALI ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Başkentte 13 Mart Pazar Günü yapılacak ''Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin Çok Ses Tek Yürek Ankara Mitingi'' nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Eriş Bilaloğlu başkanlığında oluşturulan 7 kişilik düzenleme kurulunca 13 Mart Pazar günü saat 09.00'dan itibaren, özellikle 12.30-16.00 saatleri arasında ''Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin Çok Ses Tek Yürek Ankara Mitingi'' adı altında yürüyüş ve açık hava toplantısı yapılacak. Bu nedenle Atatürk Bulvarı, Osmanlı Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arası, Talat Paşa Bulvarı, Ulaştırma Kavşağı ile Hasırcılar Kavşağı arası, Mithat Paşa Caddesi, Necatibey Caddesi miting süresince, Kazım Karabekir Caddesi, Ulaştırma Kavşağı ile Kazım Karabekir Kavşağı arası zaman zaman araç trafiğine kapatılacak.