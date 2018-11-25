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Ankara'da patenli gençlerin otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde bir EGO otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı

25 Kasım 2018 23:58

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde bir EGO otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı.
Gölbaşı\'nda seyir halindeki bir EGO otobüsün arkasına tutunan patenli 3 genç, bu şekilde kayarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 1 kilometre otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan gençler, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından telefonla kaydedildi.

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