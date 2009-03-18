‘Ankara’da özel indirim uygulayacağız’

Saadet Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veysel Candan, sanayinin bir ülkenin kalkınmasının temel faktörü olduğunu belirterek, sanayide kullanılan doğalgaz ve suda özel indirim uygulayacaklarını söyledi.





Candan, Ostim Kuruçayırlılar Sanayi Sitesi'nde yaptığı basın açıklamasında, KOSGEB kanalıyla verilen desteklerin yeterli olmadığını ve artırılmasını savunarak, tüm sanayicilerin bu destekten yararlanması gerektiğini belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi halinde, belediyenin bütün imkanları ile sanayicinin yanında olacaklarını belirten Candan, sanayide kullanılan doğalgaz ve suda özel indirim uygulayacaklarını bildirdi.



Metro ve hafif raylı sistemin yerli sanayicilerle birlikte yapılacağını anlatan Veysel Candan, yeni çıraklık okulu açacaklarını ifade etti.



Candan, sanayinin bir ülkenin kalkınmasının temel faktörü olduğunu kaydederek, "Böylesine önemli işlevi olan sanayicilerimize ve sanayi bölgelerine devlet ve belediyeler destek olmalıdır" dedi.



Arsa üretimi ve alt yapı hizmetleri verileceğini, karşılığında ise istihdam sağlanacağını dile getiren Candan, istihdam edilen işçilerin SSK bedellerinin yüzde 10'unun sosyal yardım fonundan belediye tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

