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Ankara'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan çift öldü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Mamak İlçesi'nde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gökay İ

07 Ekim 2017 01:48

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'nın Mamak İlçesi\'nde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Gökay İ. ile eşi  Hilal İ. yaşamını yitirdi, yanlarında bulunan çocukları ise yara almadan kurtuldu.  

Olay, saat 20:30 sıralarında Mamak İlçesi Dostlar Mahallesi Bedrettin Cömert Caddesi\'nde meydana geldi. Hareket halindeki  Gökay İ. yönetimindeki  06 DTF 98 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da sürücü Gökay İ. ile yanındaki eşi Hilal İ.  olay yerinde hayatını kaybetti.Yanlarında bulunan çiftin tek çocuğu ise olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi duyan çiftin yakınları ise olay yerine koştu. Yakınları yol ortasında bulunan cesetleri görünce gözyaşı döktü. Polis çifti  öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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