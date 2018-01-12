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Ankara'da otomobil, otobüse çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce belediye otobüsüne, daha sonra da başka bir otomobile çarptı

12 Ocak 2018 06:34

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce belediye otobüsüne, daha sonra da başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Etimesgut istikametine giden Hasan Burak Ü. kontrolündeki 06 FH 4740 plakalı otomobil, Yenimahalle Köprüsü altında kontrolden çıkarak Selahattin A. yönetimindeki 06 BT 9665 plakalı Elvankent-Etimesgut hattında çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil, refüje daha sonra da Yılmaz G. idaresindeki 16 GY 348 plakalı otomobile çarptı. 
Kazada sürücü Hasan Burak Ü. ağır şekilde yaralanırken, aynı araçta bulunan Özkan Çetin ile Saadettin Eren Sağın hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan Çetin ile Sağın\'ın cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 
Kaza sonrası bulvar yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
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