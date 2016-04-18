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Yaşam

Ankara'da otobüslere ses de kaydeden kameralar geliyor!

YARSAV Başkanı: Uygulama özel alana müdahale durumunda...

18 Nisan 2016 13:00

Ankara'da son 6 ayda yaşanan canlı bomba saldırılarının ardından tartışmalı hale gelen güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan yeni protokolle, bütün EGO otobüslerinde ses kaydı yapabilen kamera uygulamasına geçiliyor. Yeni uygulamanın maliyeti bilinmezken, kamera sisteminin polis tarafından da takip edilebilecek olması, otobüslerde yurttaşların özel konuşmalarının da kayda alınabileceği tartışmalarını beraberinde getirdi. Uygulamayı değerlendiren, eski YARSAV başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Uygulama özel alana müdahale durumunda, genel güvenlik sömürüsü adı altında toplumun baskılanması ve faşizm anlamına gelir” dedi.

 

Aleyhte konuşmalar

 

Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya da “Bu uygulamanın halkın güvenliği dışında kullanılmaması gerekir. Gökçek, yapılan protokole dair yeterince ayrıntıyı bizimle paylaşmadı. Halkımız metro ve otobüslerde hükümet aleyhinde konuşabiliyor. Halka karşı kullanılmaması için niyet önemlidir” dedi. EGO bünyesinde bulunan yaklaşık 2 bin otobüs için başlatılacak uygulamanın maliyetinin de belli olmadığını kaydeden Yılmazkaya, “Uygulama bütçe planında da yok ve bunun için belirlenmiş ödenek de yok” ifadelerini kullandı.

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