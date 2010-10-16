-ANKARA'DA OTO GALERİLERİ ŞEHİR DIŞINA ANKARA (A.A) - 16.10.2010 - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Hastanesinin Sağlık Bakanlığına devrine karar verdi. İ kinci el oto galerileri şehrin 30 kilometre dışına taşınacak. Büyükşehir Belediye Meclisinin bu ayki toplantısının sonuncusu Ankara Büyükşehir belediye Başkanı Melih Gökçek başkanlığında yapıldı. Toplantıda, hastanenin devrine ilişkin bilgiler veren Gökçek, sağlık alanında yapılan iyileştirmeler ve aile hekimliği uygulamasının başlamasıyla birlikte hastaneye olan ihtiyacın da ortadan kalktığını belirterek, şunları söyledi: ''Bizim doktorlarımız hiçbir zaman Sağlık Bakanlığı doktorları kadar ücret almadı. Bu nedenle de doktorlar için cazip değildi. Eğer hastanemiz belediye şirketi tarafından işletilseydi kalite daha yüksek olurdu. Hastanemiz başka bir yere geçmek ve şehir dışından Ankara'ya gelmek isteyenler için basamak olarak kullanılan bir kurum haline gelmiştir. Ayrıca hastane masrafları da bizim için büyük bir yük olmuştur'' dedi. Konuşmaların ardından, Belediye Hastanesinin ve personelinin Ankara'da kalmak şartıyla Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin protokol, oy çokluğuyla kabul edildi. -''OTO GALERİLERİ ŞEHRİN 30 KİLOMETRE DIŞINA TAŞINACAK'' Toplantıda, oto galerilerinin şehir dışına taşınmasına ilişkin meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Gökçek , İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın kent içindeki oto galerilerinin kent dışına taşınması konusundaki hassasiyetini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu bağlamda Gölbaşı'nda 15 yıl önce kamulaştırılmış bir alan bulunmaktadır. Şehrin içinde artık ikinci el oto satışları yapılmayacak. Ayrıca bazı birinci el satış yapan oto galerileri de aynı markadan ikinci el araba satışları yapamayacaktır. Çünkü bu haksız rekabete neden olmaktadır.'' Gökçek, ikinci el oto galerilerinin şehrin 30 kilometre dışına taşınacağını bildirdi.