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Yaşam

ANKARA'DA OTO GALERİLERİ KENT DIŞINA ÇIKIYOR ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 19:30

-ANKARA'DA OTO GALERİLERİ KENT DIŞINA ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, oto galerinin kent dışına çıkarılmasıyla ilgili olarak, ''4 ay sonra bu iş hazır hale gelecek. Oto galerilerini yeni yıl ile birlikte taşımaya başlayacağız. Sadece otomobil galerilerini değil ikinci el satış yerlerinin de Ankara'nın merkezinde çalışmasına müsaade etmeyeceğiz'' dedi. ''Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği'' kapsamında Ankara'nın 25 ilçesinde düzenlenen fidan dikimi törenine katılan Yüksel, oto galerilerinin kent dışına kaldırılmasına ilişkin bir gazetecinin sorusu üzerine, Ankara gibi bir dünya şehrinin altyapı yapılanmasının hızlı sürdüğünü söyleyerek, ''Ben Ankaralıyım diyen bütün meslek mensuplarının kentin yeni yapılanmasına katkı sağlaması gerekiyor'' dedi.  Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı sınırları içerisinde hazırladığı projenin son derece başarılı olduğunu kaydeden Yüksel, ''4 ay sonra bu iş hazır hale gelecek. Oto galerilerini yeni yıl ile birlikte taşımaya başlayacağız. Başkentteki otomotivcilerin üzerine düşeni yerine getireceklerine inanıyorum. Sadece otomobil galerilerini değil ikinci el satış yerlerinin de Ankara'nın merkezinde çalışmasına müsaade etmeyeceğiz'' diye konuştu.

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