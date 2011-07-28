-ANKARA'DA ORMAN ALANLARINA GİRİŞ YASAKLANDI ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Ankara Valiliği, yangın riskinin artması sebebiyle ''bölgedeki meteorolojik şartlar ile ormanlardaki yangın hassasiyetlerinin normale dönmesine kadar'' halka açık tutulan piknik ve mesire yerleri dışındaki orman alanlarına her türlü giriş ve çıkışları yasakladı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yüksek sıcaklıkların devam edeceğine ilişkin meteorolojik verilerin değerlendirildiği belirtilerek, ''Ankara İli mülki hudutları dahilinde 27 Temmuz 2011 Çarşamba gününden itibaren bölgemizdeki meteorolojik şartlar ile ormanlarımızdaki yangın hassasiyetlerinin normale dönmesine kadar aşağıdaki önlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve vatandaşlarımıza yangın riski hassasiyetinin yeniden hatırlatılması gerekli görülmüştür'' denildi. Açıklamada, alınan önlemler şöyle sıralandı: ''-Ankara ili mülki alanı içerisinde bulunan ormanlık alanların, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yüksek sıcaklıkların devam etmesi ile hassas hale gelmesi ve yangın riskinin artması sebebiyle 27 Temmuz 2011 Çarşamba gününden başlamak üzere bölgemizdeki meteorolojik şartlar ile ormanlarımızdaki yangın hassasiyetlerinin normale dönmesine kadar halka açık tutulan piknik ve mesire yerleri dışındaki orman alanlarına her türlü giriş ve çıkışların yapılmamasına; -Anız ve sera atıkları ile her türlü bitki örtüsünün yakılması orman yangınlarına neden olduğundan uygulamanın tüm ilgililerce yakından takip edilmesine; -Meteorolojik şartların yangınlara karşı hassasiyetleri tetiklemesi nedeniyle yangın riskinin giderek artması üzerine, orman içi ve mücaviri alanlarda gerekçesi ne olursa olsun ateş yakılmaması, ateş ve benzeri yanıcı maddelerle girilmemesi, orman geçişi güzergahlarında da vasıtalardan sigara atılmamasına ilişkin tertip ve tedbirler konusunda yerleşim yerlerinde her türlü mutat duyuru vasıtalarından yararlanılarak kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları, müftülükler ve köy muhtarlıklarınca mahalli halkın uyarılmasına; -Bölgemizdeki meteorolojik şartlar ile ormanlarımızdaki yangın hassasiyetlerinin normale dönmesi ve yangın riskinin ortadan kalkmasına kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri ile dikkatli ve duyarlı olunması hususu kamuoyuna saygıyla sunulur.''