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Yaşam

Ankara'da sahte belge ile organ nakli gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı

Sahte belgeler düzenleyerek organ nakli yaptıkları iddia edilen doktorlar, poliste sorgulanıyor

26 Eylül 2013 19:11

Ankara’da “organ nakli” operasyonunda aralarında profesör ve doktorların da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Sahte belgeler düzenleyerek organ nakli yaptıkları iddia edilen doktorlar, poliste sorgulanıyor. Şüphelilerin, donör ile hastayı akraba gibi göstererek, nakil işlemleri yaptığı öne sürülüyor.

 

17 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi

 

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Polis Ankara, Antalya, Adana, Eskişehir, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, 80 farklı noktaya eşzamanlı operasyon düzenledi. Aralarında 2 profesör, eczacı, laborant ve teknisyenlerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
 
Organ naklinde akraba dışında canlı vericiden organ kabul etmek yasal olmadığı için kişileri akraba gibi göstererek organların satıldığı belirlendi. Polisin bir yıldır izlemede olduğu ve organ alan kişilerin arasında tanınmış iş adamları ve zenginlerin de olduğu ortaya çıktı. Organ çetesinin ayrıca yurt dışı bağlantıları da ortaya çıkarıldı.

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